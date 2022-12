Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch Am Obstanger

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Am Obstanger in Stadthagen, der sich Samstagabend/Samstagnacht, den 10.12.2022 ereignete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von ca. 18 Uhr bis 1.20 Uhr mittels Gewalteinwirkung über die rückwärtig gelegene Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses gezielt nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend in bislang unbekannte Richtung. Die Bewohner waren zur Tatzeit abwesend. Als sie nachts zurückkehrten und den Einbruch bemerkten, riefen sie umgehend die Polizei.

Wer hat am Samstagabend oder Samstagnacht bis ca. 1.20 Uhr verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge Am Obstanger beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter der neuen Telefonnummer 05721/98220 entgegen.

