Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: "Sicher in Sinsheim" - drei Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Sinsheim (ots)

Eine gute Spürnase bewiesen Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal, die im Rahmen des Konzepts "Sicher in Sinsheim" am Donnerstag vom späten Vormittag an bis in die späten Abendstunden das Polizeirevier Sinsheim unterstützten.

Im Rahmen dieses Unterstützungseinsatzes wurden ab 17 Uhr in Sinsheim und den angrenzenden Ortsteilen Fahrzeugkontrollen zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt.

Sieben Fahrzeuge wurden dabei bis gegen 19.30 Uhr angehalten, wobei zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr, innerhalb von nur 45 Minuten, in der Karl-Wilhelmi-Straße, in der Muthstraße und in der Breite Straße drei Autofahrer im Alter von 22, 25 und 33 Jahren erwischt wurden, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen.

Bei zwei von ihnen wurde Cannabis-, beim dritten Kokaineinfluss festgestellt.

Bei allen drei Autofahrern, die aus Sinsheim stammen, wurden Blutentnahmen durchgeführt, um den Grad der Drogenbeeinflussung zu ermitteln. Anschließend konnten alle das Revier wieder verlassen. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Die Ermittlungen dauern an.

