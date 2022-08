Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl eines E-Bikes; ein Täter gleich festgenommen; zweiter Täter ermittelt und auch festgenommen; wegen Ausschreibung geht ein Täter in Haft

Am gestrigen Mittwochabend gegen 20 Uhr entwendeten zwei junge Männer vor einem Lebensmittelladen in der Bergstraße ein hochpreisiges E-Bike. Die beiden Täter wurden zunächst von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich mit einem Bike "unter dem Arm" in Richtung Stadtmitte davonmachten.

Wenige Minuten nach dem Diebstahl meldete sich der Schwiegersohn des Geschädigten bei der Polizei und gab an, dass er soeben die beiden Männer mit dem Bike seines Schwiegervaters in der Johannisstraße nach kurzer "eigenen Fahndung" antreffen konnte. Kurzerhand nahm er ihnen wieder das Gefährt ab und wollte das Eintreffen der Polizei abwarten.

Das wollten aber die beiden jungen Männer nicht und flüchteten zu Fuß. Das Bike ließen sie zurück.

Im Rahmen der anschließend eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Weinheim aufgrund der guten Beschreibung einen der beiden Täter, einen 20-Jährigen, noch an der Einmündung Bergstraße und Nördliche Hauptstraße, festnehmen.

Gegenüber der Polizei räumte er später ein, gemeinsam mit dem zweiten Täter das Bike entwendet zu haben.

Neuigkeiten brachten die Fahndungsnotierungen der Polizei für den jungen Mann. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen Eigentumsdelikte und so "durfte" er bei der Polizei bleiben. Später wurde er den Justizbehörden übergeben. Der neuerliche Fall wird sich nun sicherlich auf die bestehende Haftdauer auswirken.

Erste Ermittlunganstätze des Streifendienstes in der Nacht und die später Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters beim Polizeirevier bestätigten sich und führten am heutigen Nachmittag zum Fahndungserfolg. So konnte auch der zweite zunächst flüchtige 22-jährige Täter schnell ermittelt und dingfest gemacht werden. Auch er räumte in seiner Vernehmung den Diebstahl ein.

