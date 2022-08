POL-MA: Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Hoher Sachschaden nach Frontalzusammenstoß auf der L598 mit zwei Verletzten

Walldorf/Sandhausen (ots) - Dank mehrerer aufmerksamer Jogger wurde am Mittwochvormittag ein größerer Brand in einem Waldstück des Hochholzer Waldes auf der Gemarkung Walldorf verhindert, wobei in der Folge eine 18-jährige Frau festgenommen wurde. Sie steht nunmehr im dringenden Verdacht, in dem besagen ...

