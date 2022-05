Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 30-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw hat sich am Mittwoch (4. April) gegen 18:50 Uhr am Kreisverkehr "Daimlerstraße / Im Schwalbenohl" ein Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein und übersah den 30-jährigen Rennradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw, bei dem der 30-Jährige stürzte und sich verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Pkw lag dieser im dreistelligen Eurobereich.

