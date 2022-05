Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag (3. Mai) gegen 16:30 Uhr in der Talstraße in Mecklinghausen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 65-Jähriger mit einem roten Omnibus die Straße in Richtung Oberveischede. In Höhe der Bushaltestelle am Ortseingang Jäckelchen kam ihm ein roter Lkw entgegen. Im Begegnungsverkehr stießen die Fahrzeuge zusammen, sodass der linke Außenspiegel des Busses sowie des Lkw beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sachschaden an dem Bus liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht zur Klärung der Unfallflucht nach einem roten Lkw mit abgebrochenem Spiegel. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4120 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell