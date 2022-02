Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brennt Unterstand auf Sportplatz Herrenwiese

Celle (ots)

Am Sonntagabend um 20:09 Uhr wurde die Feuerwehr Celle auf den Sportplatz in der 77er Straße alarmiert. Nach ersten Angaben sollte ein Sportheim auf dem Gelände brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle brannte es in einem Holzunterstand zur Ausgabe von Getränken und Speisen. Das Feuer konnte schnell mit einem C-Rohr unter Atemschutz unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss mussten Teile der Verkleidung geöffnet werden, um Brandnester abzulöschen.

Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell