POL-HAM: Zigarettenautomat aufgebrochen - zwei Tatverdächtige flüchten zu Fuß

Hamm-Heessen (ots) - Schwer verletzt wurde ein 51-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Hämmschen/ Bernard-Droste-Weg/ Vogelsang am Mittwoch, 23. März. Der Hammer war gegen 7.40 Uhr auf seinem Pedelec in Fahrtrichtung Osten unterwegs. An der Kreuzung kollidierte er dann mit einem BMW. Die 42-jährige BMW-Fahrerin aus Hamm fuhr auf dem Bernard-Droste-Weg und wollte in die Straße Am Hämmschen abbiegen. ...

mehr