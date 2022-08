Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 65-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr hielt der Fahrer eines Pkw Renault Clio in der Uferstraße gegenüber des Heidelberg Ruderclubs an, um seinen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Der 17-jährige Beifahrer öffnete die Fahrzeugtür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr auf dem Fuß- und Radweg zu achten.

Ein von hinten ankommender 65-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr gegen die plötzlich geöffnete Beifahrertür und stürzte zu Boden. Zwar blieb sein Bike nahezu unbeschädigt, aber der Biker stürzte zu Boden und verletzte sich erheblich. Lebensgefahr besteht nicht.

Aufgrund seiner Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Fachklinik und wurde dort stationär aufgenommen.

