Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Motorradfahrerin übersehen

Ein Autofahrer nahm einer Kradlenkerin am Mittwoch die Vorfahrt bei Blaubeuren.

Ulm (ots)

Der 80-Jährige stand mit seinem Saab auf einem Parkplatz zwischen Wippingen und Asch. Gegen 19.15 Uhr fuhr er in die Straße in Richtung Asch ein. Dabei übersah er eine 17-Jährige mit ihrer Kawasaki. Die fuhr ebenfalls in Richtung Asch und hatte Vorfahrt. Die Zweiradfahrerin konnte noch nach links ausweichen, streifte an der linken Seite des Pkw entlang und geriet ins Schlingern. Zu einem Sturz kam es nicht. Bei dem Unfall wurde die Motorradfahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Der Saab war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Beim Wenden sollte unbedingt an den Schulterblick gedacht werden. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

++++1021079

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell