Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ohne Anstand

Am Donnerstag schlug ein Mann in Ulm in einem Schnellrestaurant zu.

Ulm (ots)

Gegen halb vier war in einem Schnellimbiss am Marktplatz viel Betrieb. Ein bislang unbekannter Mann sah wohl nicht ein, dass auch er sich in die Warteschlange einreihen muss. Als ihn Wartende darauf ansprachen, fühlte er sich anscheinend angegriffen. Er warf einem 24-Jährigen vor, rassistisch zu sein und schlug ihm ins Gesicht. Dabei traf er auch eine 23-Jährige. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Ulm (0731/188-0) ermittelt nun nach dem Schläger.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++ 1022567

Andrea Wagner, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell