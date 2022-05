Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Am Donnerstag erlitt ein Radler nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Ditzenbach Verletzungen.

Ein 63-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Rennrad auf einem Fahrradweg unterwegs. Am Ende des Radwegs muss er dem Verkehr auf der Lindenstraße Vorfahrt gewähren. Er bog jedoch in die Lindenstraße ab, ohne auf eine 27-Jährige in ihrem Golf zu achten. Die kam aus seiner Sicht von links. Der 63-Jährige fuhr in den Golf und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Nach einer Versorgung durch Rettungskräfte kann er seine Fahrt mit dem Rad fortsetzten. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Sachschaden am Golf auf etwa 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: 17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 waren auf Missachten der Vorfahrt zurückzuführen. "Die Bekämpfung dieser Unfallursache, die oft auf Eile basiert, ist mühsam", sagt die Polizei. Weil diese Unfälle oft zu schweren Folgen führen, gehe sie weiterhin intensiv gegen diese Ursachen vor. Damit alle sicher ankommen.

