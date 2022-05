Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Polizei findet Drogen und Waffen bei Großkontrolle

Am Mittwoch setzte die Polizei bei Laupheim auch Hunde zum Aufspüren von Rauschgift ein.

Ulm (ots)

Ab 13 Uhr kontrollierten rund 40 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Ulm auf der B30, Höhe Baltringen, 100 Fahrzeuge und gut 100 Personen. Dabei lag der Fokus auf Drogen und Fahrern im Rausch. Die Polizei zeigte zehn Fahrer an, die wohl unter dem Einfluss von Drogen mit einem Fahrzeug gefahren sind. Eine Ärztin entnahm ihnen Blut. In 13 Fällen verstießen Personen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Drei Personen hatten Rauschgift dabei. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich auch fünf Verstöße gegen das Waffengesetz und ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. So fanden die Ermittler mit Unterstützung von speziell ausgebildeten Polizeihunden fünf Ecstasy-Tabletten, zwei Marihuana-Blüten, eine kleine Menge Amphetamin, Tilidin-Tabletten und ein Fläschchen sogenanntes Liquid Ecstasy. Darüber hinaus zog die Polizei zwei Pfeffersprays, zwei Schlagstöcke und eine scharfe Schusswaffe aus dem Verkehr. Diese war griffbereit hinter dem Beifahrersitz eines Mercedes deponiert worden. In dem Fahrzeug befanden sich auch die Pfeffersprays und ein Schlagstock. Um 19 Uhr beendete die Polizei ihre Großkontrolle.

Die Polizei führte mit allen Fahrerinnen und Fahrern belehrende und verkehrserzieherische Gespräche. Auf die Fahrer im Rausch kommen nun mehrere Anzeigen zu. Jeden erwartet mindestens ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Es senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr und kämpft regelmäßig im Rahmen von Schwerpunkt- und Großkontrollen auch gegen Drogenkriminalität. Zur Sicherheit aller.

+++++++ 1020924

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell