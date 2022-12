Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch

Bückeburg (ots)

(ma)

In der Straße "Am Kirchhof" in Bückeburg wurde bei einer längeren Abwesenheit der Hauseigentümer offensichtlich versucht in ein Reihenmittelhaus einzubrechen.

Die Polizei Bückeburg ist am Montag von dem Einbruchsversuch informiert worden.

Die Beamten fanden bei der Spurensuche an der Rückfront des Gebäudes mehrere Hebelmarken an einem angegangenen Fenster vor.

Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter das Fenster wegen der guten technischen Sicherheitsausstattung nicht aufbrechen konnten.

