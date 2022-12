Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Pedelec-Diebstahl

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 12.12.2022, zwischen ca. 14.50 und 15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein orange, schwarz, weißes Pedelec, dass an der Verdener Landstraße 40 auf einem Hinterhof an einem Holzzaun angeschlossen war. Der Täter brach für den Diebstahl des Rades die Holzlatten des Zaunes ab. Der Gesamtschaden wurde auf über 3500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

