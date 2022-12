POL-NI: Marklohe - Diebstahl zweier Geldbörsen - Präventionshinweise und Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots) - (KEM) Am Montag, den 12.12.2022, gegen 13.15 Uhr ereignete sich an der Mindener Landstraße/B215 zwischen Müsleringen und Stolzenau ein Verkehrsunfall mit vier teils schwer verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Mindener die B215 von Müsleringen in Richtung Stolzenau, als er mit seinem Seat im Bereich einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und auf die ...

