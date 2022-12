Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Pkw gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Vom Hof eines Autohauses an der Mindener Straße in Bückeburg sind am Sonntag gegen 17.30 Uhr zwei Pkw entwendet worden. Zuvor bauten die Täter von zwei anderen Kundenfahrzeugen die Kennzeichenpaare mit den Zulassungskennzeichen für Minden und Lippe (MI/LIP) ab und montierten sie an die gestohlenen Pkw.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei gebrauchte schwarze Pkw Opel Insignia, Typ Sports Tourer Business Edition und Sports Tourer Innovation.

Der Polizei liegen mittlerweile Videoaufzeichnungen vor, wonach feststeht, dass die zuvor aufgebrochenen Pkw in Richtung Bückeburg Innenstadt davonfuhren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, entgegen.

