Polizei Gütersloh

POL-GT: 48-jähriger Dieb geht in Untersuchungshaft - Mehrere Verfahren anhängig

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am frühen Dienstagmorgen (28.06.) konnte ein 48-jähriger Beschuldigter auf frischer Tat in Bad Iburg durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Der Mann, der sich bis dahin ohne festen Wohnsitz im Raum Versmold aufhielt, fiel bereits zuvor mit Eigentumsdelikten auf. So konnten dem Beschuldigten zwei Diebstähle in einem Baumarkt in Versmold Loxten am 18.06. und 24.06. zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats in Halle (Westf.) ergaben, dass ebenfalls ein besonders schwerer Fall des Diebstahls zum Nachteil einer weiteren Firma an der Rothenfelder Straße auf das Konto des Mannes ging. Hier entwendete der 48-Jährige diverse Edelstahlteile mit einem Gesamtgewicht von rund einer halben Tonne.

Am vergangenen Dienstagmorgen erfolgte dann die vorläufige Festnahme in Bad Iburg. Auf dem Gelände einer Firma für Garten- und Landschaftsbau an der Bielefelder Straße versuchte der Versmolder einen Zierbaum im Wert von rund 3000 Euro zu stehlen.

Nach Prüfung von Haftgründen stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld den Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls, der dem 48-Jährigen daraufhin am Mittwoch (29.06.) durch eine Haftrichterin am Amtsgericht Bielefeld verkündet wurde.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell