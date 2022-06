Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelecfahrerin stürzt auf der Fasanenstraße - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Mittwochmorgen (29.06., 08.10 Uhr) kam eine 57-jährige Frau mit einem Pedelec auf der Fasanenstraße im Ortsteil Greffen zu Sturz und verletzte sich schwer.

Bislang ist der genaue Unfallhergang nicht bekannt. Den Erkenntnissen zufolge kam die Pedelecfahrerin aus der Straße In der Heide und befuhr nach links die Fasanenstraße in Richtung Ostortstraße. Der Unfallort liegt etwa in Höhe einer Firma für Zimmerei.

Ersthelfer die kurz nach dem Unfallgeschehen am Unfallort waren kümmerten sich zunächst um die 57-Jährige aus Harsewinkel. Der kurz daraufhin alarmierte Rettungsdienst transportierte die Harsewinkelerin zur weiteren stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

