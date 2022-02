Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Roller gestohlen/ Mauer mit Graffiti besprüht

Halver (ots)

Am Montagabend wurde an der Bahnhofstraße ein Elektroroller gestohlen. Der Besitzer hatte den E-Roller um 18.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt, um dort einzukaufen. Als er 20 Minuten später zurückkehrte, war sein Fahrzeug weg. Er suchte zunächst im Stadtgebiet nach dem grünen Soflow-E-Roller, bevor er am Dienstag Anzeige bei der Polizei erstattete.

Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag wurde am Ohler Weg die Mauer einer Zufahrt mit Graffiti besprüht. (cris)

