Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Trickdiebstähle angezeigt.

Lüdenscheid (ots)

Einbruchversuch scheitert

Ein 56 - jähriger Mann zeigt an, dass zum wiederholten Mal versucht wurde, in der Zeit vom 23.08. zum 24.08. in seine Wohnung am Wermecker Grund einzubrechen. Auch dieser versuch schlug fehl. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Dreiste Diebe

Am gestrigen Dienstag, 24.08., in der Zeit von 16 Uhr - 16:20 Uhr, wurde einer 82 - jährigen Seniorin während des Einkaufs in einem Discounter an der Bräuckenstraße die Geldbörse aus ihrer Tasche entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde an gleicher Tatörtlichkeit einer 80 jährige Lüdenscheiderin die Geldbörse aus einem im Einkaufswagen mitgeführten Stoffbeutel gestohlen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

