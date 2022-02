Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher klaut Parfum-Pakete aus Postwagen

Hemer (ots)

Ein 15-Jähriger hat am Dienstag Am Tannenkopf einen Paketboten bestohlen. Gegen 10 Uhr stellte der Paketbote Lieferungen zu. Er sah, wie ein Jugendlicher zwei Pakete aus seinem Fahrzeug nahm und flüchtete. Ein anderer Zeuge sprach den Jugendlichen ab, traute sich jedoch nicht, ihn festzuhalten. Vor seinen Augen riss der Jugendliche die Pakete auf, stopfte den Inhalt in seinen Rucksack und flüchtete in Richtung Brahmstraße.

Eine Stunde später entdeckte der Zeuge den Tatverdächtigen auf einer Parkbank. Die Polizei rückte erneut an. Die Polizeibeamten durchsuchten den Rucksack des Jugendlichen und fanden darin die gestohlenen Parfumflaschen (Wert: 45 Euro). Der Junge behauptet, sie gekauft zu haben. Als die Polizeibeamten ihn aufforderten, zur Feststellung seiner Identität in den Streifenwagen zu steigen, weigerte sich der sehr kräftige und große Jugendliche. Als ihn die Polizeibeamten ergriffen, wehrte er sich. Die Polizeibeamten überwältigten ihn und brachten ihn in Handfesseln zur Polizeiwache. Dort wurde der in Hemer gemeldete Jugendliche später von einem Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

