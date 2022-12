Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerverkehrskontrolle

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochvormittag, wurde mit Kräften der PD Kaiserslautern und der Schwerverkehrskontrolleinheit, eine gemeinsame Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der A 6, AS Kaiserlautern Ost, durchgeführt. Es wurden insgesamt acht Fahrzeugeinheiten kontrolliert. Davon waren lediglich zwei ohne Beanstandung. Drei Sattelzügen wurde die Weiterfahrt aufgrund mangelhafter Ladungssicherung untersagt. In einem Fall konnte dies einfach vor Ort nachgesichert werden. Bei den beiden anderen Fahrzeugen sind umfangreichere Sicherungsmaßnahmen bzw. Neuverladungen erforderlich. Ein 3,5 t Lkw eines Gemüsehändlers wurde wegen Überladung beanstandet. Bei einer Verwiegung vor Ort, wurde ein tatsächliches Gewicht von 4,5 t (Überschreitung von 28,5 %) festgestellt. Hier erfolgte eine Teilumladung auf ein zweites Fahrzeug der Firma. Weitere zwei Fahrzeugführer wurden aufgrund von Verstößen gegen die Sozialvorschriften beanstandet.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell