Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221104 - 1268 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Widerstand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 4. November 2022, gegen 02.00 Uhr, befanden sich Beamte des 5. Polizeirevieres auf einer Zivilstreife durch die Hanauer Landstraße. Dort fiel ihnen ein Mercedes Sprinter auf, der nur sehr langsam unterwegs war. Nachdem das Fahrzeug scheinbar ziellos durch das Hafengebiet gesteuert worden war, sollte dessen Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er wieder auf die Hanauer Landstraße eingebogen war. Mit der Kelle wurde der Fahrer zum Anhalten aufgefordert, dem der Fahrer auch nachkam. Der Zivilwagen stand dabei etwa eine Fahrzeuglänge vor dem Sprinter, als sich die Beamten als Polizisten erkennbar machten. Als hörbar ein Gang eingelegt wurde und er Sprinter ca. 50 Zentimeter nach vorne fuhr, wurde der Fahrer mit vorgehaltener Waffe laut und deutlich aufgefordert, den Motor auszuschalten und das Fahrzeug zu verlassen. Der Fahrer fuhr jedoch mit heulendem Motor los. Die Beamten konnten dem Wagen dabei nur knapp ausweichen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Sprinter schließlich in der Ferdinand-Happ-Straße angehalten werden. Bei seiner Befragung äußerte der 68-jährige Fahrer, dass er mehrere tausend EUR Bargeld mit sich führte und aus Angst vor einem Überfall so gehandelt habe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell