POL-OS: Osnabrück: E-Scooter am Jeggener Weg entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 6.15 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Honda die Münsterstraße in Richtung Bad Iburg. In Höhe der Hausnummer "9" kam der Mann aus Dissen ohne Fremdeinwirkung in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem Fahrzeugheck einen Baum. Der Honda vom Typ "Civic" schleuderte anschließend unkontrolliert umher, kollidierte frontal mit ...

