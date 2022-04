Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Schwerer Verkehrsunfall auf der L97

Hilter (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 6.15 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Honda die Münsterstraße in Richtung Bad Iburg. In Höhe der Hausnummer "9" kam der Mann aus Dissen ohne Fremdeinwirkung in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem Fahrzeugheck einen Baum. Der Honda vom Typ "Civic" schleuderte anschließend unkontrolliert umher, kollidierte frontal mit einem weiteren Baum und kam letztlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 26-Jährige schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum bei dem Hondafahrer. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell