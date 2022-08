Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand in Geschäftsgebäude - keine Verletzten - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 30.07.2022, hat es in einem mehrgeschossigen Geschäftsgebäude in Weil am Rhein-Haltingen gebrannt. Kurz nach 02:00 Uhr war das Feuer entdeckt worden. Es hatte sich bereits auf mehrere Stockwerke des Gebäudes ausgebreitet. Die Feuerwehr Weil am Rhein, die mit rund 75 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen siebenstelligen Betrag belaufen. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

