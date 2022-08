POL-FR: Bonndorf: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer zeigt Auffälligkeiten

Freiburg (ots) - Mit Holzlatten hat ein Nachbar die Wohnungstüre einer Frau in einem Mehrfamilienhaus in Bad Säckingen am Samstag, 30.07.2022, zugeschraubt. Die Polizei war deshalb gegen 12:45 Uhr benachrichtigt worden. Der Nachbar, ein 44 Jahre alter Mann, entfernte im Beisein der Polizei die Latten wieder. An der Wand entstand leichter Sachschaden. Er äußerste, sich über das Verhalten der Nachbarin geärgert zu ...

