Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.07.2022, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, ist ein geparktes Auto bei einem Einkaufsmarkt in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen beschädigt worden. Der betroffene Dacia Sandero wies bei der Rückkehr der Fahrerin eine Eindellung an der Fahrertüre auf. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

