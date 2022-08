Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Jugendlicher verunglückt mit 125er Motorrad - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstag, 30.07.2022, kurz vor 18:00 Uhr, auf der L 148 bei Todtmoos mit seinem 125er Motorrad verunglückt. Ausgangs einer Kurve war er nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die angrenzende Böschung bzw. Felswand geprallt. Der Junge verletzte sich und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Er blieb bis zum nächsten Tag zur Beobachtung dort. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell