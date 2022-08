Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrradfahrern prallt gegen geparktes Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 30.07.2022, ist in Wehr eine Fahrradfahrerin gegen ein geparktes Auto geprallt. Kurz nach 07:00 Uhr war die 26-jährige gegen den am rechten Fahrbahn stehenden Skoda gestoßen. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Einen Radhelm trug sie nicht. Wie die Radlerin einräumte, war sie durch die Benutzung ihres Handys während der Fahrt abgelenkt. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht, am Fahrrad von ca. 200 Euro.

