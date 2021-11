Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Auto nicht verschlossen

Nach Beute suchte ein Dieb am Donnerstag in Giengen.

Der VW parkte am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 15.30 Uhr in der Riedstraße. Der Besitzer hatte sein Auto nicht abgeschlossen. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und durchsuchte das Auto. Ersten Erkenntnissen erbeutete der Unbekannte den Fahrzeugschein des Autos. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

