POL-NI: Nienburg/Diepholz/Spanien: Polizei sucht weiterhin nach dem vermissten 23-jährigen Oliver H. - Hinweisportal eingerichtet

(Haa) Seit knapp vier Wochen wird der 23-jährige Oliver Heise aus dem Landkreis Diepholz vermisst.

Der junge Mann war am 3. August als sog. Backpacker zu einer Reise nach Gran Canaria aufgebrochen, wo er auch wohlbehalten angekommen war. Am 04.08. brach der Kontakt ab, die sonst von ihm üblichen Posts seiner Reisen in den sozialen Medien bleiben aus.

Am Montag, den 08.08.2022, entschloss sich die in Leese wohnhafte Mutter, ihren Sohn bei der Polizei Stolzenau als vermisst zu melden.

Von den Beamten wurden umfassende Maßnahmen getroffen, u.a. wurden über das Landes- und Bundeskriminalamt die bisher erlangten polizeilichen Erkenntnisse an die spanischen Behörden weitergeleitet.

Eine Auswertung von Telekommunikationsdaten ergab, dass sich Oliver Heise letztmalig im Bereich der Ostküste von Teneriffa aufgehalten haben könnte.

Die spanische Polizei hat seither mit Öffentlichkeitsfahndungen in Rundfunk, Presse- und sozialen Medien sowie umfangreichen Suchaktionen in den Gebieten, wo der passionierte Backpacker sich aufgehalten haben könnte, nach ihm gesucht. Bislang jedoch leider ohne Erfolg.

Unterdessen übernahm das Fachkommissariat 1 der Polizei Nienburg/Schaumburg die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler erhoffen sich nun mithilfe eines eigens eingerichteten Hinweisportales Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort von Oliver Heise zu erlangen.

"Uns liegen immer noch keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine Straftat vor. Nichtsdestotrotz möchten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den entscheidenden Hinweis zu erlangen, der zum Auffinden von Herrn Heise führt.", so Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Wer Oliver Heise gesehen hat, einen Hinweis zu ihm geben kann oder innerhalb der sozialen Medien einen Anhaltspunkt zu seinem aktuellen Aufenthaltsort entdeckt hat, kann diesen über das Hinweisportal hochladen und somit an die Polizei Nienburg/Schaumburg übermitteln.

Das Hinweisportal erreichen Sie über den Link: https://nds.hinweisportal.de/backpacker oder den beigefügten QR-Code.

Heraufgeladen werden können Dateien wie Videos oder Bilder aber auch schriftliche Hinweise.

Eine telefonische Entgegennahme der Hinweise besteht natürlich auch weiterhin über die Telefonnummer der Polizei Nienburg/Schaumburg unter 05021/9778 0.

