Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 57 vom 26.02.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt - Transporter entwendet

Zwischen dem 25.02.2023, 01.30 Uhr und 09.00 Uhr wurde ein auf dem Luisenring abgestellter Transporter entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Ford mit Heinsberger Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich zudem diverse Arbeitsmaschinen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Heinsberg führt die Ermittlungen.

Wegberg - Rath-Anhoven - BMW entwendet

Ein schwarzer BMW Kombi mit Heinsberger Kennzeichen wurde zwischen dem 24.02.2023, 19.30 Uhr und dem 25.02.2023, 08.50 Uhr von der Rather Straße entwendet. Die Polizei nahm entsprechende Ermittlungen auf. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hückelhoven - Automaten aufgehebelt

Zwischen 04.30 Uhr und 06.45 Uhr des 25.02.2023 wurde ein auf der Neckarstraße befindlicher Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgehebelt. Es wurden anschließend Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Tatgeschehens.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Geilenkirchen-Gillrath - mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Am 25.02.2023 gegen 22.35 Uhr befuhr ein 19 Jahre junger Mann aus Baesweiler mit seinem Pkw der Marke Audi die Karl-Arnold-Straße in Gillrath in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dort abgestellte Baumaschine. Dabei wurden der Pkw und die Baumaschine schwer beschädigt. Der Fahrzeugführer selbst musste mit schweren Verletzungen stationär einem Krankenhaus zugeführt werden. Zwei 18 und 20 Jahre alte Beifahrerinnen aus Baesweiler wurden ebenso schwer verletzt je einem Krankenhaus zugeführt. Ein weiterer 19-jähriger Beifahrer aus Baesweiler erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallfahrer alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen. Weiterhin wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass der Pkw-Führer auch keinen Führerschein hatte. In dem eingeleiteten Strafverfahren ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg.

Erkelenz-Gerderhahn - ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bei einer am 25.02.2023 gegen 15.00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in Gerderhahn hielten Polizeibeamte den Führer eines Kleinkraftrades der Marke Generic an. Der 33 Jahre alte Erkelenzer hatte keinen erforderlichen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Auch fanden die Polizeibeamten weitere Drogen bei dem Mann auf. Es wurde eine Blutprobe veranlasst und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell