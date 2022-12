Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221230 - 1508 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte erbeuten Wertsachen

Frankfurt (ots)

(dr) Gleich mehrere Eigentumsdelikte ereigneten sich am gestrigen Donnerstag, den 29. Dezember 2022, im Frankfurter Bahnhofsviertel, als nacheinander drei Fußgänger gewaltsam ihrer Wertsachen bestohlen wurden. Alle Täter entkamen zu Fuß.

Die erste Tat ereignete sich gegen 07:00 Uhr. Ein 32-Jähriger beabsichtigte zunächst in der Kaiserstraße bei zwei ihm unbekannten Männern Tabletten zu kaufen. Sie lotsten den Interessenten schließlich in die Münchener Straße, in der es während eines Verkaufsgesprächs zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung gelang es den beiden Unbekannten dem 32-Jährigen rund 120 Euro Bargeld und dessen Smartphone zu entwenden. Anschließend flüchtete das Duo. Der erste Täter soll männlich und circa 160 cm groß gewesen sein sowie eine Glatze getragen haben. Er sei zudem mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Bundeswehrhose bekleidet gewesen. Der zweite Täter, ebenfalls männlich, sei ungefähr 180 cm groß gewesen und habe schwarze, kurze Haare sowie einen Dreitagebart getragen. Auf seiner Gesichtshaut sollen schwarze Flecken zu sehen gewesen sein.

Gegen 10:10 Uhr schubste ein Mann in der Kaiserstraße mehrmals einen 20-Jährigen. Dabei gelang es dem Langfinger dessen Portemonnaie aus der Hosentasche zu stehlen. Als der Geschädigte eine Streife auf die Tat ansprach, war der Taschendieb jedoch bereits verschwunden.

Die dritte Tat ereignete sich ebenfalls in der Kaiserstraße. Gegen 13:50 Uhr näherte sich ein unbekannter Mann einem 37-Jährigen und riss diesem eine Goldkette vom Hals. Zusätzlich besprühte der Unbekannte den Geschädigten mit Reizstoff und setzte sich dann von diesem mit der Beute ab. Über den Straßenräuber ist lediglich bekannt, dass dieser etwa 170 cm bis 180 cm groß gewesen sei und schwarze Haare getragen habe. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten und / oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

