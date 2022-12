POL-F: 221229 - 1505 Frankfurt-Ostend: Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 27. Dezember 2022, gegen 21.00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Mainzer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 234, gerufen. Zeugen hatten dort etwa sechs oder sieben Personen gesehen, die nicht nur verbal aufeinander einwirkten. Als die Polizei dort erschien, waren noch zwei Personen vor Ort, die ...

mehr