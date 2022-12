Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen sichergestellt

Donnersbergkreis (ots)

Die Polizei hat vor ein paar Tagen in der Wohnung eines 22-Jährigen Rauschgift sichergestellt. Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln hatte das Amtsgericht Kaiserslautern einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnräume des Mannes erlassen. Vergangene Woche rückten Ermittler der Kriminaldirektion Kaiserslautern aus und wurden fündig. In der Wohnung fanden sie mehr als 400 Gramm Amphetamin sowie fast 200 Tabletten von verschreibungspflichtigen Medikamenten und LSD. Die Drogen und die Tabletten wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell