Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Rollerfahrer missachtet Rotlicht

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein betrunkener E-Scooter Fahrer durch die Polizei kontrolliert. Der Rollerfahrer war in der Pariser Straße in Schlangenlinien unterwegs. Die rote Ampel in der Kennelstraße missachtete er. Die Polizei stoppte den Fahrer daraufhin. Ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Gegen den 20-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe musste auf der Dienststelle durch einen Arzt entnommen werden. Der Führerschein des E-Scooter Fahrers wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell