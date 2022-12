Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, sind Polizeibeamte am Sonntagvormittag zu einer Wohnung in einem nördlichen Stadtteil ausgerückt. Der 34-jährige Beschuldigte war wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von über 400 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 22 Tagen verurteilt worden. Weil er nicht auf entsprechende Aufforderungen reagierte, kam es zum Haftbefehl. Als die Besitzerin der Wohnung, in der der Mann vermutet wurde, den Beamten die Tür öffnete, versuchte der 34-Jährige durch ein Fenster zu fliehen. Nach einer kurzen Flucht durch den Eselsbach in Richtung Lauterstraße konnten die Polizeibeamten den 34-Jährigen im Garten eines Nachbaranwesens stoppen und festnehmen. Auf der Dienststelle bezahlte er den erforderlichen Betrag. Die Fahndung wurde anschließend gelöscht. |elz

