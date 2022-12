POL-PPWP: Diebe entwenden Mobilfunktelefone

Kaiserslautern (ots) - Das zweite Adventswochenende begann für einen 23-jährigen Radfahrer leider im Krankenhaus. Der in Kaiserslautern wohnende Mann, benutzte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad den Radweg in der Königstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto die Pirmasenser Straße und wollte in die Königstraße abbiegen. Hierbei übersah der Autofahrer den Mann auf dem Fahrrad, sodass ...

mehr