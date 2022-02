Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich und landet im Straßengraben

Bückeburg (ots)

Am Freitag, den 11.02.2022, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw Fiat von Kleinenbremen kommend die Straße Im Gallen. In Höhe des Segelflugplatzes Bückeburg kam der Rintelner aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den angrenzenden Fuß- und Radweg. Anschließend geriet das Fahrzeug in den Straßengraben, wo es sich überschlug und im dort verlaufenden Bachlauf auf dem Dach zum Liegen kam. Der 23-Jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell