POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 10.02.2022, zwischen ca. 14.45 Uhr und 15.25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen auf dem Parkplatz des E-Centers geparkten schwarzen Renault und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Renault Megane stand im o.g. Zeitraum auf der Parkfläche des E-Centers an der Verdener Landstraße/Elisabethstraße und wurde vermutlich während des Ein-/Ausparkens eines anderen Fahrzeuges durch dieses am hinteren linken Kotflügel touchiert und in Form von Kratzern beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

