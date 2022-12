Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Das zweite Adventswochenende begann für einen 23-jährigen Radfahrer leider im Krankenhaus.

Der in Kaiserslautern wohnende Mann, benutzte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad den Radweg in der Königstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto die Pirmasenser Straße und wollte in die Königstraße abbiegen. Hierbei übersah der Autofahrer den Mann auf dem Fahrrad, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen, welche aber glücklicherweise eher glimpflich sein dürften. Er wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Ein zufällig hinzugekommener Bekannter des Verletzten nahm dessen Fahrrad in Obhut.

Die Polizei ermittelt jetzt, infolge des Unfallgeschehens, gegen den Autofahrer wegen einer fahrlässig begangenen Körperverletzung.|PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell