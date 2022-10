Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Bad Ems (ots)

Am Abend des 20.10.22 in der Zeit von 18.30 - 21.29 Uhr kam es in der Lahnstraße Bad Ems in Höhe der Hausnummern 23 - 30 zur Beschädigung mehrerer PKW. Die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge wurden vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Es wurden bislang 5 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Es wurden beschädigte Außenspiegel, Streifschäden an der Karosserie und bei einem Fahrzeug eine beschädigte Felge festgestellt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen Mercedes handeln. Dieser müsste an der rechten Fahrzeugseite Schäden aufweisen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems unter der 026039700.

