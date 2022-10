Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters (WW) - Brandalarm in Kindergarten

Selters (ots)

Am Dienstag, 18.10.2022, gegen 11:10 Uhr, wurde eine geringe Rauchentwicklung im städtischen Kinderhort Abenteuerland in der Trotzendorfstraße in 56242 Selters festgestellt. Sehr geordnet und in aller Ruhe konnten die Kinder aus dem Gebäude herausgebracht werden. Durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr konnte letztlich ein Kurzschluss in einem Sicherungskasten, ausgelöst durch geringen Wassereintritt, als Rauchursache ausfindig gemacht werden. Der Kindergarten ist derzeit nicht ob der Rauchentwicklung, sondern vielmehr aufgrund des Stromausfalls nicht weiter benutzbar. Viele Kinder wurden bereits vor Ort von ihren Eltern abgeholt. Alle übrigen wurden in eine nahegelegene Schule verbracht. Neben der freiwilligen Feuerwehr waren das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Selters sowie die Polizei Montabaur im Einsatz.

