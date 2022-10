POL-PDMT: Unfallflüchtiger gesucht

Diez (ots) - Am Sonntag, 16.10.2022, wurde an einer Tankstelle in der Limburger Straße in Diez eine Kontrollstelle eingerichtet. Um ca. 02:30 Uhr versuchte sich ein Pkw der Verkehrskontrolle zu entziehen und konnte nach ca. 1 km einer Kontrolle unterzogen werden. Der 42-jährige Fahrzeugführer war alkoholisiert und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: ...

