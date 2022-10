POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Diez (ots) - Am Samstag, 15.10.2022, um 00:34, Uhr geriet ein Fahrzeug im Hof eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Durch die massive Rauchentwicklung mussten die Anwohner aus dem Gebäude evakuiert werden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Diez-Freiendiez konnte der Schaden am angrenzenden Mehrfamilienhaus gering gehalten werden - lediglich Fenster und Rollläden wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen der Tat, die ...

mehr