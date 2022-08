Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Bankmitarbeiter erkennt Betrug

Lengerich (ots)

Am Freitag (12.08.) informierte ein Bankmitarbeiter in Lengerich die Polizei über einen Telefonbetrug. Eine 85-Jährige wurde von einem falschen Polizisten angerufen, der ihr sagte, ihr Sohn habe bei einem Verkehrsunfall einen Radfahrer totgefahren. Danach verwickelte der Anrufer die Frau in ein Gespräch und forderte sie auf, einen fünfstelligen Geldbetrag von ihrer Bank zu holen. Dort wurde ein Mitarbeiter stutzig und fragte die Frau, warum sie so viel Geld abheben wolle. Die 85-Jährige erzählte daraufhin von dem Telefonat. Der Bankangestellte machte die Frau darauf aufmerksam, dass es sich wahrscheinlich um einen Betrug handele und rief zusammen mit der Frau die Polizei. Die Seniorin konnte so dank des aufmerksamen Bankmitarbeiters davon abgehalten werden, die fünfstellige Summe an die Betrüger zu zahlen. Die Polizei warnt weiterhin vor diesen Anrufen. Fast täglich versuchen Betrüger im Kreis Steinfurt mit dieser Masche an Geld zu kommen. Leider auch immer wieder mit Erfolg. Deshalb: Wenn Sie einen Anruf bekommen, der Ihnen komisch vorkommt - legen Sie auf. Kontaktieren Sie die echte Polizei oder ihren Angehörigen, der angeblich in einer Notsituation sein soll. Niemals würde die Polizei nach Geld oder Wertgegenständen fragen oder diese persönlich in Empfang nehmen.

