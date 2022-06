Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall Fahrbahnsperrung; Maßnahmen beendet und Fahrbahn wieder freigegeben; Pressemeldung Nr.2

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr befuhr der 57 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters mit Aufbau den Suezkanalweg aus Richtung Mannheimer Straße in Fahrtrichtung B3 als er mit seinem Fahrzeug in der Unterführung an der dortigen Eisenbahnbrücke hängen blieb. Ob sich der Fahrer möglicherweise hinsichtlich der Fahrzeughöhe verschätzt hatte, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim. In der Folge lösten die Airbags im Wagen aus. Der verletzte Fahrer wurde anschließend mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Der Kleintransporter musste in der Folge geborgen und abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. An dem Brückenbauwerk entstand kein nennenswerter Schaden. Weitere Maßnahmen waren in diesem Zusammenhang nicht erforderlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Suezkanalweg in beide Richtungen für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Fahrbahn sowie die Brücke konnten nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort, gegen 11:50 Uhr, wieder freigegeben werden.

