Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Ein Verkehrsunfall, dessen Hergang sich bislang nicht eindeutig klären ließ, ereignete sich am Dienstagabend im Stadtteil Altstadt. Ein 22-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der mittleren Fahrspur der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. In Höhe des dort ansässigen Warenhauses wechselte er auf die linke Fahrspur und stieß mit einem dort fahrenden 23-jährigen VW-Fahrer zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Der Unfallhergang konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden, da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen abgaben. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell